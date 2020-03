Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poškození fasády hotelu v Černošicích

PRAHA VENKOV ZÁPAD – Vandal znehodnocením fasády způsobil značnou škodu.

Policisté obvodního oddělení Řevnice přijali dne 11. března 2020 oznámení o znehodnocení fasády, které učinil poškozený muž.

Dosud neznámý pachatel v únoru letošního roku ve dnech od 18. února 2020 do následujícího dne poškodil barvami fasádu hotelu v obci Černošice na území okresu Praha západ. K dalšímu poškození fasády tohoto hotelu v ulici Vražská došlo v tomto týdnu, a to v době od 9. března do 11. března 2020. Vandal za užití černohnědé a červenomodré barvy na více místech poškodil různými nápisy fasádu budovy restauračního zařízení i pensionu. Tímto svým jednáním způsobil majiteli škodu, která byla předběžně vyčíslena na částku 20 000,-Kč.

Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci a po pachateli pátrají.

Policie vyzývá občany, kteří v inkriminovaném čase v únoru nebo v tomto týdnu měsíce března mohli spatřit poblíž budovy hotelu ve Vražské ulici v obci Černošice, pohybující se podezřelou osobu, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

12. března 2020

