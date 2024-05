Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození domu objasněno

Prachatice – Chlumany – Podezřelý již míří k soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí policisté sdělili podezření 46letému muži z Prahy z přečinu porušování domovní svobody, spáchaného v souběhu s přečinem poškození cizí věci. Podezřelý vnikl začátkem března přes neuzamčenou branku do oplocené předzahrádky u domu v obci Chlumany, kde následně u domu poškodil skleněné výplně čtyř oken. Do domu neoprávněně vnikl a poškodil tam ještě část vnitřního vybavení, čímž majiteli způsobil škodu za více jak 17 000 korun. Další prověřování provádí prachatičtí policisté ve zkráceném přípravném řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz

9. května 2024

