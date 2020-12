Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poškození cizí věci a krádež

ROKYCANY - Na vozidle způsobil škodu přes deset tisíc korun.

Policisté Obvodního oddělení Rokycany o víkendu přijali oznámení o vloupání do vozidla. Dosud neznámý pachatel vnikl v době od 16:30 hod. dne 2. prosince do 7:50 hod. dne 5. prosince letošního roku do zaparkovaného vozidla tovární značky Audi A6. U vozidla, které bylo zaparkované před domem v obci Holoubkov, poškodil mechanismus zámku u dveří řidiče, a poté co si zpřístupnil vnitřní prostory vozu, poškodil spínací skříňku u volantu. Dosud neznámý pachatel z vozidla nic neodcizil a poškozením vozidla způsobil škodu, která přesáhla deset tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádeže a trestného činu poškození cizí věci. Případem se nadále zabývají a po pachateli pátrají.





por. Bc. Hana Kroftová

7. prosince 2020

