Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození cizí věci

Tábor – Lak osobního vozu Subaru.

Pátráme po pachateli, který v době od dvanácté do jedné hodiny odpolední včerejšího dne poškodil lak osobního vozidla tovární značky Subaru, modré barvy, zaparkovaného v garážích obchodního domu Dvořák na ulici 9. května v Táboře. Ostrým předmětem vyryl hlubokou rýhu do laku pravých předních dveří, pravého předního blatníku a kapoty motoru, čímž majiteli způsobil hmotnou škodu ve výši odhadem 20 000 korun. Pachatel se tímto jednáním dopustil trestného činu, a to přečinu poškození cizí věci. Trestní zákoník zde stanoví, mimo jiného, až trest odnětí svobody na dobu jednoho roku. Případ šetří policisté táborského obvodního oddělení.

Jakékoliv poznatky, které by přispěly k dopadení pachatele, a to zejména k výskytu podezřelé osoby či osob na místě činu, sdělte policistům na jejich služebně v Divadelní ulici v Táboře či telefonní lince 974 238 700. Děkujeme.

por. Mgr. Miroslav Doubek krpc.pio@pcr.cz

8. září 2020

vytisknout e-mailem