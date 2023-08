Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Poškozeného zbil do bezvědomí

PROSTĚJOV - Skončil ve vazbě za loupež.

Ve vazbě skončil 24letý muž, který se ve čtvrtek ve večerních hodinách dopustil násilného trestného činu v Prostějově. Přibližně ve 21:30 hodin pracovník rychlého občerstvení uklízel na prodejně. K zadním otevřeným dveřím přišel dotyčný ještě s dalšími osobami a dožadoval se kebabu. Pracovník mu odpověděl, že už má po zavírací době, všechno uklizené a odmítl mu vyhovět. Reakce byla nečekaná, násilník se začal chovat agresivně, poškozeného zatlačil do provozovny a fyzicky ho napadl. Po nějaké době se zbitý muž probral z bezvědomí v prostoru kuchyňky a přivolal si pomoc. Navíc zjistil, že mu v pokladně chybí minimálně 6 000 Kč. Ihned se rozjelo pátrání po pachateli. Netrvalo dlouho a v pátek dopoledne skončil útočník na služebně. Vzhledem ke zjištěným okolnostem byl z naší strany vydán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Státní zástupce návrh podal a soudce jej akceptoval. Obviněný byl z cely převezen do vazební věznice, kde bude čekat na rozhodnutí soudu. Za trestný čin loupež mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let.

por. Mgr. Miluše Zajícová

28. srpna 2023

