Poškodili vozidla a ujeli

ROKYCANY - Dopravní policisté žádají případné svědky událostí, zda by napomohli s jejich objasněním.

Dne 5.3.2019 v 6:30 hod. neznámý řidič ve vozidle tovární značky Škoda Roomster, modré barvy, blíže nezjištěné registrační značky v ulici Vokáčova v Rokycanech u zásobovací rampy obchodního domu Albert vyjížděl z odstavné plochy ve směru jízdy do centra obce, přitom objížděl zaparkované vozidlo Škoda Fabia, do kterého narazil (konkrétně do pravé části zadního blatníku). Poté co způsobil několikatisícovou škodu, z místa nehody ujel.

Obdobně se o dvě hodiny později zachoval neznámý řidič ve vozidle Škoda Fabia, modré barvy, který jel ve směru od obchodního domu Penny v Rokycanech do ulice Plzeňská. Zde při průjezdu křižovatkou nedal přednost vozidlu Ford Fiesta, ve kterém řidička jela po hlavní komunikaci, aniž by řidič po střetu pravé boční části vozidla Fabia s levou boční částí vozidla Fiesta zastavil, z místa nehody ujel.

Další nehodu bez viníka šetří policisté od 8. března letošního roku. Tohoto dne v době mezi 17:00 hod. až 17:30 hodinou v ulici Josefa Růžičky na parkovišti u obchodního domu Kaufland neznámý řidiči v nezjištěným vozidle poškodil zaparkované vozidlo Škoda Octavia. Poté místo nehody opustil.

V době od 16:30 hod. dne 11. března do 06:30 hod. dne následujícího dosud neznámý řidič v ulici J.Knihy u bytového domu č.p. 212 poškodil levou přední část zaparkovaného vozidla tovární značky Ford Mondeo. Viník z místa nehody ujel. Poškozená majitelka vozidla za stěračem vozidla nalezla vzkaz od náhodného svědka, ve kterém bylo napsáno, že vozidlo ji poškodil řidič ve vozidle s největší pravděpodobností značky Škoda, modré barvy. Bližší informace se staly s ohledem na povětrnostní podmínky nečitelnými. V tomto případě bychom rádi požádali zejména svědka události, který poškozené majitelce vzakz za stěračem zanechal, zda by bylo možné opětovného vyjádření k jeho poznatku.

por. Hana Kroftová, DiS.

13. března 2019

