Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poškodila zaparkovaná vozidla i zeď domu

SOKOLOVSKO – Policistům poté nadýchala 2,35 promile.

V neděli 18. září letošního roku mělo dojít v Kraslicích krátce po jedné hodině v noci k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že devětačtyřicetiletá řidička osobního automobilu značky Honda, měla při couvání narazit do zaparkovaného vozidla značky Volkswagen. Poté se měla s automobilem otočit, vjet do protisměru, najet na chodník pro chodce a po chvíli narazit do zdi domu. Ani to jí ovšem nemělo zastavit a ve své jízdě měla pokračovat. Ovšem jen pár metrů, protože následně měla narazit do jiného zaparkovaného automobilu taktéž značky Volkswagen. Poté jí na vozidle již nešla zařadit rychlost, a to mělo její jízdu ukončit.



Tímto svým jednáním měla žena poškodit dvě zaparkovaná vozidla a zeď domu. Měla způsobit celkovou škodu předběžně odhadnutou na částku kolem 100 tisíc korun.



Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.



Po příjezdu policejní hlídky se řidička podrobila orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,35 promile.



Z tohoto důvodu byl ženě zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda. Následně byla převezena k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.



Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

26. 9. 2022

