Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poškodil zaparkované vozidlo

SUŠICE - Muž jel s vozidlem po městě, i když byl pod vlivem alkoholu.

V pondělí 28. října 2019 jel po Sušici řidič s vozidlem značky Honda po ulici Villanyho a odbočoval do ulice Sirkařské, kde před patnáctou hodinou vjel do protisměru a narazil do zaparkovaného vozidla značky Ford. Řidič s vozidlem poblíž zaparkoval a byl kontrolován strážníky i policisty, kteří zjistili totožnost osmačtyřicetiletého muže ze Sušicka. Muž se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 0,80 promile alkoholu.

Policisté muži zadrželi řidičský průkaz a odhadnutá hmotná škoda činí 40 tisíc korun. Ke zranění osob nedošlo.

nprap. Ladmanová Dana

31. října 2019

