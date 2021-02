Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Poškodil vozidlo a ujel

ŽELEZNORUDSKO - Po dopravní nehodě řidič nadýchal 1,40 promile alkoholu.

V sobotu 30. ledna 2021 jel po obci Špičák řidič s vozidlem značky VW Caravelle směrem do centra. V 15.10 hodin, při sjíždění v klesání a průjezdu levotočivou zatáčkou, se dostal na ujeté vrstvě sněhu do smyku, přejelo do protisměru a čelně narazilo do zaparkovaného vozidla značky VW Touran. Po dopravní nehodě řidič s vozidlem z místa odjel a byl vypátrán před šestnáctou hodinou u čerpací stanice v Železné Rudě. Policisté zjistili totožnost třiatřicetiletého muže z Berounska, který se podrobil dechové zkoušce a přístroj naměřil 1,40 a opakovaně 1,36 promile alkoholu.

Muž souhlasil s lékařským vyšetření i odběrem krve a za doprovodu policistů byl převezen do zdravotnického zařízení v Klatovech.

Při dopravní nehodě ke zranění osob nedošlo. Odhadnutá hmotná škoda činí 30 tisíc korun.

Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. Ladmanová Dana

1. února 2021

