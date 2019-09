Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Poškodil přes dvacet aut i autobus

JABLONECKO - Policejní komisař zahájil trestní stíhání mladého muže, který loni v srpnu ve Velkých Hamrech poškodil přes dvacet aut, autobus a výlohu jedné provozovny.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 25letého muže jako obviněného ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, kterého se dopustil loni 12. srpna ve Velkých Hamrech. Tehdy tam v době od jedné hodiny v noci do rána poškodil různými vrypy do karoserií celkem zaparkovaných 27 vozidel a jeden autobus. U některých z těchto vozidel také udělal rýhy do skel. Stejně tak jako do skleněné výlohy jedné místní provozovny služeb. Svým jednáním majitelům takto poškozených vozidel, autobusu a výlohy způsobil celkovou škodu ve výši přesahující částku šest set tisíc korun. Obviněnému mladému muži nyní v případě odsouzení hrozí za spáchání uvedeného trestného činu trest odnětí svobody až na tři roky, a to s ohledem na výši způsobené škody.





24. 9. 2019

nprap. Dagmar Sochorová

Oddělení tisku a prevence

Jablonec nad Nisou

