Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Poškodil kamery za šest tisíc

BENEŠOVSKO – Benešovští policisté pátrají po pachateli, který v polovině loňského prosince poškodil dvě bezpečnostní kamery.

K uvedenému případu došlo přibližně dvě hodiny před půlnocí loňského 16. prosince v Benešově. Pachatel v ulici Hodějovského násilně odstranil z držáků umístěných na budově restaurace dvě bezpečnostní kamery. Majiteli objektu tak vznikla šestitisícová škoda a policisté případ kvalifikovali jako přečin poškození cizí věci, za což pachateli hrozí v případě prokázání viny a následném odsouzení až jednoletý trest odnětí svobody.

V průběhu prověřovaného oznámení se policistům podařilo získat kamerový záznam, na kterém je v inkriminovanou dobu zachycen pohyb neznámého muže ve věku 30 až 40 let, oblečeného do tmavých tepláků, světlé mikiny opatřenou kapucí s bílými tkanicemi, vpředu s umístěnou kapsou a zapínáním na zip, na nohách má obuty sandály se světlými proužky.

Pro řádné objasnění důležitých okolností této noční události, potřebují policisté získat výpověď i této osoby. Z tohoto důvodu se touto cestou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby se jim přihlásili případní svědci, kteří by osobu ze záznamu na přiložených fotografiích poznali. Informace k osobě, jakož i k samotnému případu, mohou občané policistům sdělit na telefonním čísle: 974 871 700, případně zaslat e-mailem: bn.oo.benesov@pcr.cz, či prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

23. ledna 2020

vytisknout e-mailem