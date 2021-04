Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškodil dveře

České Budějovice - Způsobil škodu za více jak 11 000 korun.

Do dvou týdnů by měl před soudem stanout třicetiletý muž, který ve středu kolem páté hodiny odpoledne poškodil kopem vstupní posuvné dveře do jedné pobočky firmy v krajském městě, čímž způsobil škodu za více jak 11 000 korun. Podezřelý se dopustil přečinu poškození cizí věci.

30. dubna 2021

