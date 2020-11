Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poškodil cizí auto a ujel

HODONÍNSKO: Policisté hledají svědky dopravní nehody.

Dopravní policisté pátrají po neznámém řidiči, který ujel od nehody. Ta se stala v Hodoníně v období od 14.11. do 17.11. 2020 v ulici Brandlova před domem č.p. 77. Neznámý řidič se pravděpodobně nevěnoval řízení a narazil do zaparkovaného Chrysleru Concorde. Aniž by pak na sebe zanechal kontakt nebo situaci nějak řešil, tak z místa nehody odjel.

Uvítáme jakékoliv informace k této události nebo k osobě řidiče a jeho vozidla, který měl nehodu způsobit. Případní svědci se mohou ozvat na telefon 974 633 260 nebo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 25. 11. 2020

