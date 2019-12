Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poškodil automat a odcizil z něj peníze

SOKOLOVSKO – Poté navíc ještě odcizil mobilní telefon.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání teprve šestnáctiletého mladíka, kterého obvinili ze spáchání provinění krádeže a poškození cizí věci.

Mladík měl na začátku srpna letošního roku ve vestibulu obchodního domu v Sokolově poškodit prodejní automat na hračky, tím se dostat k mincím různých nominálních hodnot a ty následně odcizit. Toto jednání měl poté ještě dvakrát opakovat, kdy znovu poničil automat a z něj odcizil drobné finanční prostředky. Poškozením prodejních automatů měl způsobit škodu téměř deset tisíc korun.

Dne 5. 12. 2019 měl před obchodním domem v Sokolově požádat mladíka, zda by mu nepůjčil mobilní telefon. Ten to odmítl, ale obviněný mu ho i přesto vytrhl z ruky. Poté měl mladík několikrát žádat o jeho vrácení, ale místo telefonu se dočkal jen sim karty a paměťové karty, které obviněný z mobilního telefonu vyndal. Poté měl ještě chtít po mladíkovi, aby mu dal vše, co má u sebe. Ten mu vydal osobní doklady a finanční hotovost. Tímto jednáním mu měl způsobit škodu téměř dva tisíce korun.

V případě prokázání viny hrozí šestnáctiletému mladíkovi trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

9. 12. 2019

