Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Posilněn alkoholem driftoval

SOKOLOVSKO – Smyk se mu nepodařilo vyrovnat a havaroval.

Jednadvacetiletý řidič vozidla Renault měl ve čtvrtek dne 27. května tohoto roku v brzkých ranních hodinách na parkovišti v Sokolově se snažit tzv. driftovat, neboli uvádět vozidlo do řízeného smyku. Jeden takový se mu však nepodařilo vyrovnat a s automobilem měl následně vyjet přes zvýšený betonový obrubník mimo komunikaci na chodník a narazit zde do zdi. Po příjezdu policistů se muž podrobil orientační dechové zkoušce, která vyšla s pozitivním výsledkem. Nejvyšší naměřená hodnota ukázala 1,12 promile alkoholu. Při dopravní nehodě utrpěl zranění, se kterým byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice. Celková způsobená škoda je předběžně odhadnuta na 50 tisíc korun.

Dopravní nehoda je nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Eva Valtová

28. 5. 2021

