Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Posílen alkoholem vyhrožoval

CHOMUTOVSKO - Silácké řeči na lince 158 se nevyplácí.

Kadaňští policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci 38letému muži. Podle zjištěných informací měl dotyčný minulý čtvrtek v odpoledních hodinách opakovaně z Kadaně volat na telefonní číslo tísňové linky policie, tedy 158. Ve skutečné tísni se však rozhodně nenacházel, i když jemu to tak zřejmě v tu chvíli připadalo. Po práci si totiž prý dal 3 piva a půl litru vodky a chtěl popíjet dál ve venkovním občerstvení. Tam mu však s ohledem na jeho stav obsluha odmítla nalít, tak zavolal na 158. Chtěl totiž, aby jeho „problém“ přijeli okamžitě vyřešit policisté. Přitom policistovi z operačního střediska mimo jiné vyhrožoval, ať policie něco dělá, nebo tam „vezme a zapálí je“ a dokonce stanovil policistům i čas slovy „máte na to 30 sekund, koukám na hodinky, na shledanou“. Poté zavěsil. Policisté na místo, odkud muž volal na tísňovou linku, vzápětí přijeli. Samozřejmě nikoli s cílem domluvit neochotné obsluze občerstvení. Ztotožnili volajícího muže a poté ho převezli na oddělení, kde s ním provedli dechovou zkoušku s výsledkem 2,28 promile alkoholu. Po zajištění a vyhodnocení důkazů, včetně zvukových záznamů z linky 158, mu sdělili podezření ze spáchání zmíněného trestného činu, za nějž podle zákona hrozí v krajním případě až tříletý trest odnětí svobody. Dotyčný nyní všeho lituje, prý určitě neměl v plánu výhružku uskutečnit, měl jen vztek na tu obsluhu a teď ho to mrzí.

Vyřčená slova se však zpět vzít nedají. Mějte, prosím, na paměti, že „tísňová linka“ slouží hlavně k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek, případně ke sdělení důležitých informací například k pohřešovaným či hledaným osobám apod. Jakékoli zneužití tísňové linky pak může v důsledku ohrozit něčí zdraví či bezpečnost, protože zbytečným hovorem volající blokuje linku pro ostatní. Předtím, než někdo takovou „hloupost“ udělá, měl by si uvědomit, že vypátrat ho a zjistit jeho totožnost již není nic složitého, a že za takové jednání hrozí podle jeho závažnosti následky, a to ať už v podobě trestního stíhání či tučné pokuty i v řádech desítek tisíc korun.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 15. července 2024

