Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Posílala peníze na setkání

BRNO VENKOV: Údajnému vzdálenému příbuznému poslala půldruhého miliónu korun.

Mail od vzdáleného příbuzného ze zahraničí potěšil v předvánočním čase osmdesátiletou osaměle žijící ženu z Brněnska. V čilé především elektronické komunikaci dohodli velké rodinné setkání. Na jeho organizaci pak žena postupně začala posílat různé částky. Na zahraniční účty tak během necelého měsíce poslala více než půldruhého miliónu korun. Seniorka by ani neuvažovala o tom, že by mohla být podvedena a případ by neoznámila. Reagovala až na skutečnost, že banka zablokovala její účet, na němž docházelo k podezřelým transakcím. Až potom zamířila na policii.

por. Bohumil Malášek, 10. ledna 2024

Související dokumenty posílala_1001.mp3

Velikost souboru:539,9 KB / formát MP3

vytisknout e-mailem