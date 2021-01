Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Posádka dvou mladistvých havarovala, jeden z nich nepřežil

KOLÍNSKO – Mladík, který auto řídil, nevlastnil řidičské oprávnění.

V úterý 5. prosince před osmnáctou hodinou vyjížděly všechny složky Integrovaného záchranného systému k tragické dopravní nehodě osobního vozidla, v němž cestovala posádka dvou mladistvých osob. Jeden z nich vážnému zranění na místě podlehl.

Mladistvý, který nevlastnil řidičské oprávnění pro žádnou skupinu motorových vozidel, řídil osobní vozidlo Mercedes ve směru od Velkého Oseku na Ovčáry, s nímž nezvládl řízení a s vozem sjel v levotočivé zatáčce vpravo mimo komunikaci do silničního příkopu. Poté vozidlo pokračovalo v jízdě příkopem, následně vyjelo do náletových dřevin a pak opět sjelo do silničního příkopu u kruhového objezdu, odkud bylo nakonec vymrštěno na komunikaci kruhového objezdu.

Mladík, který řídil Mercedes, utrpěl při havárii zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Jeho spolujezdec, taktéž mladistvá osoba, byl se středně těžkým zraněním převezen do jedné z pražských nemocnic.

Veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření kolínských kriminalistů.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Kolín

6. listopadu 2021

