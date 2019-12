Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Porvali se na náměstí téměř v pravé poledne

KOJETÍN - Napadli i zasahujícího policistu.

V úterý 10. prosince 2019 před polednem došlo na Masarykově náměstí v Kojetíně k incidentu tří mužů ve věku 28 až 36 let. Zpočátku verbální konflikt se během chvíle změnil ve fyzické napadení. Svědkem incidentu byl policista místního obvodního oddělení, který se ihned pokusil napadání zabránit. Jeden z mužů při incidentu použil kovovou tyč, kterou udeřil protivníka do hlavy a zasahujícího policistu do ruky. V průběhu incidentu se na místo dostavila hlídka Městské policie Kojetín, ale také sedmatřicetiletý muž, který se do šarvátky přidal. Policistovi se společně se strážníky s použitím donucovacích prostředků podařilo incident ukončit. Tři z jeho účastníků byli na místě zadrženi a v současnosti jsou umístěni v policejní cele. Z přečinu výtržnictví jsou však podezřelí všichni čtyři účastníci incidentu. Dva z nich jsou navíc podezřelí i z přečinu násilí proti úřední osobě. V případě prokázání viny a odsouzení jim za přečin výtržnictví hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Za přečin násilí proti úřední osobě pak trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody na šest měsíců až šest let.

Situaci v Kojetíně nadále pečlivě monitorujeme a v uplynulých dnech zde byl také posílen výkon hlídkové činnosti.

por. Mgr. František Kořínek

11. prosince 2019

