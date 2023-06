Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Porušování zákazu předjíždění

OLOMOUCKÝ KRAJ - Policisté se zaměřili na řidiče nákladních vozidel jedoucí po dálnici.

Policisté dálničního oddělení Kocourovec se v rámci služby zaměřují i na jízdu řidičů nákladních vozidel po dálnici. Zejména na zákaz předjíždějí v místech, kde je to zakázané. Ať už se jedná o trvalá místa nebo úseky s dočasnou uzavírkou z důvodu stavebních úprav.

Jedním z takových míst je úsek od 267. km dálnice D35 ve směru z Olomouce na Ostravu. Řidiči jsou o platnosti dopravní značky B22a – zákaz předjíždění pro nákladní automobily informováni 400 m před umístěním tohoto dopravního značení. Za poslední dva měsíce policisté přistihli šest řidičů, kteří porušili zákaz v daném místě. Tito motoristé přispívají k omezení provozu na dálnici a k tvorbě kolon.

Upozorňujeme řidiče, že pokud předjíždí vozidla v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, hrozí jim pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku. Policisté tento dopravní přestupek nemohou s řidičem na místě projednat v příkazním řízení. Sepíší oznámení o přestupku a zašlou jej k projednání na místně příslušný úřad. U zahraničních řidičů vybírají kauci v rozmezí od pěti do deseti tisíc korun.

Apelujeme na všechny řidiče, aby se v silničním provozu, v době nastupující letní sezóny, chovali zodpovědně a ohleduplně. V nadcházejících dnech připravujeme několik dopravně bezpečnostních akcí.

por. Mgr. Libor Hejtman

15. června 2023

