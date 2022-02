Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Porušování domovní svobody

SOKOLOVSKO – Setrvávali v bytě proti vůli majitelů.

Sdělení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody si od sokolovských kriminalistů převzala 29letá žena z Karlovarska a 29letý muž ze Sokolovska.

Ti se měli takového jednání dopustit v polovině července roku 2021. V Sokolově, kde byli oba podezřelí na návštěvě u známých, mělo dojít ke vzájemné slovní rozepři. Poté měla 26letá žena tuto dvojici z jejich bytu vykázat ven na chodbu. To se však podezřelému 29letému muži zřejmě nelíbilo a tak měl několikrát kopnout do dveří, čímž je poškodil. Bez souhlasu majitelů pak oba podezřelí vstoupili znovu do bytu, kde setrvali proti jejich vůli. Zde se měli také postrkovat do doby, než uposlechli majitele a z bytu odešli.

Škoda na poškozených dveřích byla předběžně odhadnuta na částku necelých 5 tisíc korun. Oběma podezřelým tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

kpt. Bc. Zuzana Týřova

4. 2. 2022

