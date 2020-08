Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Porušování domovní svobody

CHEBSKO – Muži nyní hrozí až tříleté vězení.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže a šestadvacetileté ženy, které obvinili ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.



Na začátku června letošního roku měla v pozdních odpoledních hodinách přijít dvojice k rodinnému domu v jedné menší obci na Chebsku. Muž měl poničit vstupní dveře a následně s šestadvacetiletou ženou do domu vstoupit. Měli dojít do druhého patra, kde měl muž začít bouchat na dveře bytu, kde pobýval jeho známý. Ten když dveře otevřel, tak měl obviněný muž okamžitě vstoupit do bytu a jít směrem k obývacímu pokoji. Několikrát byl vyzván, aby byt opustil, ale obviněný na to nereagoval. Nakonec byl mužem, který mu dveře otevřel, z bytu vytlačen. Poté obviněná dvojice dům opustila.



V případě prokázání viny hrozí dvojici trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

5. 8. 2020

vytisknout e-mailem