Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Porušování domovní svobody

CHEBSKO – Vnikla do bytu a ženu fyzicky napadla.

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětačtyřicetileté cizinky, kterou obvinili ze spáchání přečinu porušování domovní svobody.



Obviněná měla ve středu 3. března letošního roku navštívit ve večerních hodinách jednu z ubytoven v Aši. Během toho měla zaklepat na vstupní dveře do bytu, ve kterém pobývala jednačtyřicetiletá žena. Po otevření dveří měla cizinka ženu okamžitě natlačit do bytu a poté jí zničehonic fyzicky napadnout. Několikrát jí měla udeřit a kopnout do různých částí těla a přitom jí vulgárně urážet. Kromě toho jí měla také tahat za vlasy. Po chvíli měla cizinka svého jednání zanechat a z bytu odejít.



Po tomto útoku musela být jednačtyřicetiletá žena převezena a následně několik dní hospitalizována v nemocnici.



V případě prokázání viny hrozí cizince trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jakub Kopřiva

21. 5. 2021

