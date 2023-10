Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Porušování domovní svobody

Prachatice – Dub – Policisté vyjížděli na ozbrojeného pachatele, naštěstí se celý incident obešel bez zranění. (Hlasová schránka 974 236 116)

Prachatičtí kriminalisté sdělili podezření 32letému muži z Prachaticka z přečinu porušování domovní svobody. Podezřelý v neděli ve večerních hodinách vnikl neoprávněně do bytu bývalé přítelkyně v obci Dub, kde setrval až do jejího příchodu. Poté v bytě nadále zůstával, i když si to ona výslovně nepřála. Žena do bytu přišla společně s dalšími dvěma muži. V bytě mezi muži došlo k fyzické roztržce, při které se podezřelý zmocnil střelné zbraně, kterou měl u sebe jeden z příchozích mužů. Následně došlo k náhodnému výstřelu do země. Ke zranění osob naštěstí nedošlo. Majitel zbraně z bytu utekl a zavolal na tísňovou linku Policie České republiky. Na místo dorazily hlídky prachatických a vodňanských policistů. Policisté proti mužům, z důvodu neuposlechnutí jejich výzev, použili donucovací prostředky, včetně hrozby namířenou střelnou zbraní, a oba je zpacifikovali. Během zákroku nedošlo k žádnému zranění. Oba muži byli následně eskortováni na policejní stanici k provedení nezbytných procesních úkonů. Policisté zároveň na místě zajistili předmětnou zbraň, jednalo se o revolver, typu Flobert. Orientační dechové zkoušky prokázaly u všech tří mužů, včetně majitele zbraně, přítomnost nemalého množství alkoholu.

Podezřelého kriminalisté vyšetřují ve zkráceném přípravném řízení. Z neuposlechnutí výzvy se dále bude on i druhý muž zodpovídat z přestupku na úseku proti veřejnému pořádku ve správním řízení. Do správního řízení poputuje také přestupek samotného oznamovatele. Ten se totiž dopustil přestupku na úseku střelných zbraní a střeliva, jelikož je zakázáno nosit zbraň kategorie C-I, do které flobertka také spadá, na veřejnosti, pokud je schopnost osoby k této činnosti snížena, a to například požitím alkoholických nápojů. Za tento přestupek mu hrozí sankce až do výše 30 000 korun a také možnost správního trestu propadnutí věci.

13. října 2023

