Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Porušování domovní svobody

KARLOVARSKO – Neshodl se s přítelem jeho sestry.

Sdělení podezření ze spáchání přečinů Ublížení na zdraví, Porušování domovní svobody a Nebezpečné vyhrožování si na obvodním oddělení v Nové Roli převzal 64letý muž z Karlovarska. Ten měl na konci února přijet na návštěvu ke své sestře. S ní i s jejím přítelem měli trošku popít a poté došlo mezi muži ke konfliktu. Podezřelý muž měl fyzicky napadnout přítele jeho sestry, kterého měl venku povalit do bláta, kleknout si na něj a poté ho uhodit do obličeje. Svého jednání zanechal až po příchodu sestry, která se snažila potyčku uklidnit. Podezřelý muž z místa odešel a žena s přítelem šli spát. Muž se však za nimi vrátil a ze vzteku, aby se k nim dostal dovnitř, lomcoval tak dlouho zamčenými dveřmi až je poškodil. Dostal se dovnitř a se sekerou v ruce opět napadal sestry přítele. Sekerou máchal tak dlouho, až muže trefil do ruky a způsobil mu tak tržnou ránu. Když chtěl napadený utéct od něj pryč, napadl ho pes podezřelého muže, který aniž by ho k tomu někdo poštval, se zakousl do jeho pravé paže.

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

nprap. Bc. Zuzana Týřová

29. 3. 2019

