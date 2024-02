Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Porušila zákaz řízení a měla pozitivní test na drogy

Strakonice – Trestní stíhání ženu nemine.

Dnes, ve středu 7. ledna 2024, třicet minut po jedné hodině ranní zastavili a kontrolovali policisté obvodního oddělení Strakonice řidičku za volantem osobního automobilu, která jela z Nového Dražejova směrem na obec Střela. Šestadvacetiletá žena ze Strakonic neměla za volantem co dělat, neboť byla Okresním soudem Prachatice odsouzena k trestu spočívajícím v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání 26 měsíců, to je do ledna roku 2025. Na zákonnou výzvu policistů se při silniční kontrole podrobila také orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Výsledek testu byl pozitivní na pervitin. Řidička souhlasila s následným lékařským vyšetřením, odběrem krve a moči, jehož výsledek vyvrátí či potvrdí přítomnost drog v těle. Nyní je žena podezřelá ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

7. ledna 2024

