Porušil zákaz pobytu

Prachatice – Vimperk – Podezřelý se nevyhýbal okresu Prachatice, proto míří k soudu. (Hlasová schránka 974 236 116)

Vimperští policisté sdělili podezření 49letému muži z Ústecka z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podezřelý se v pondělí dopoledne pohyboval ve Vimperku, ačkoliv mu okresní soud trestním příkazem uložil zákaz pobytu na území okresu Prachatice, a to do dubna 2022. Podezřelý se tedy bez povolení a závažného důvodu zdržoval v místě nebo obvodě, na který se vztahuje trest zákazu pobytu. Vimperští policisté případ prověřují formou zkráceného přípravného řízení, proto se podezřelý bude muset ze svého jednání do dvou týdnů zodpovídat také před soudem.

22. ledna 2020

