Porušení zákazu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatelka požádala o následující informace:



„Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o informace o tom, kolik bylo v roce 2021 porušeno zákazů řízení.

Pokud je to možné, žádám i o informace o tom, kolik takových případů je vyřízeno jako přestupek a kolik se jich dostane k soudu.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadatelce sdělila, že v roce 2021 bylo podle statisticky sledovaných ukazatelů za porušení trestného činu „Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání“ podle ustanovení § 337 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, zahájeno celkem 1139 úkonů v trestním řízení, kdy tento počet se váže pouze k porušení zákazu řízení.



Jakmile jsou zahájeny úkony trestního řízení a je sděleno podezření (nebo obvinění) ze spáchání trestného činu, již policejní orgán o věci dále nerozhoduje. Policejní orgán zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení nebo návrhem na podání obžaloby věc postupuje místně příslušnému státnímu zástupci, který ve věci dále rozhodne. Informacemi o počtu skutků státním zástupcem postoupených do správního řízení, skutků zastavených nebo následně u soudu pravomocně odsouzených Policie České republiky nedisponuje. Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Z výše uvedeného důvodu v této části žádosti povinný subjekt podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., část žádosti žadatelky odložil.



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 4. 10. 2022

