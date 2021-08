Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Porušení autorského práva

Jindřichův Hradec - Mladík umožnil dalším osobám, aby bezplatně získali filmy.

To, že si bezplatně či za drobnou úplatu můžete na internetu stahovat filmy a hudbu, je všeobecně známá věc. Problémem je však, pokud to dále ze svého profilu umožníte jiným osobám. Takhle začal od ledna roku 2015 případ jednoho muže z Jindřichohradecka. Uvedený popsaným způsobem stáhl několik desítek děl a poté umožnil, aby si z jeho profilu to samé mohli učinit další spoluobčané, kdy porušil ustanovení v autorském zákoně.

Veškeré dostupné údaje se dostali až na k rukám kriminalistů oddělení z jindřichohradecké hospodářské kriminality, kteří zajistili všechny potřebné důkazy a 31 letého muže obvinili z přečinu Porušení autorského práva. Jeho stíhání je vedeno na svobodě.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

22. srpna 2021

