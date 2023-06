Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Porodníci z „oháesky“

Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy I odrodili společně s dispečerkou záchranné služby zdravého chlapečka.

Pražští policisté jsou zvyklí vyjíždět na různé druhy oznámení a myslí si, že už je prakticky nemá co překvapit. O opaku se ale přesvědčila hlídka z oddělení hlídkové služby Prahy I, která byla 13. května vyslána do Dobrovského ulice v Praze 7, kde volala o pomoc budoucí dvojnásobná devětadvacetiletá maminka. Policisté z „oháesky“ rychle z auta vyndali záchranářský batoh a přes sousedy se dozvonili do domu, ze kterého se ozývalo ženské sténání. Zkušená maminka nechala hlídce pootevřené dveře do bytu a tak ji mohli přispěchat na pomoc rovnou do ložnice. Rodička již byla ve spojení s operátorkou záchranné služby a ta jí i zasahující policisty přesně instruovala tak, aby vše proběhlo v pořádku. Policisté zajistili dostatek ručníků a běhen několika málo minut dopomohli statečné mamince ke krásnému zdravému klukovi. Dle instrukcí začali ihned s šimráním nožiček a zdravý dětský pláč je utvrdil v tom, že se jim to vážně povedlo. Po zabalení do ručníků kvůli udržení tělesného tepla na místo přijel pan doktor, který si maminku i s chlapečkem převzal do své péče. Současně se záchrankou dorazil i hrdý tatínek, který se s pupeční šňůrou „popral“ stejně rychle jako maminka s celým porodem…

Malý chlapeček dostal jméno Louis a my jen doufáme, že překvapené pohledy obou policistů v něm nezanechají do života žádné větší následky a třeba jednou rozšíří i naše řady :-)

por. Bc. Richard Hrdina - 19. června 2023

Související dokumenty Společně to všichni zvládli.jpg

Velikost souboru:1,3 MB / formát JPG

vytisknout e-mailem