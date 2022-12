Pořizování záznamů (zvukových, obrazových nebo kombinovaných)

„1. Zda mají příslušníci Policie ČR povinnost při jakémkoli zásahu pořizovat audiovizuální záznam, resp. za jakých okolností je nutné pořizovat tento záznam? Zejména, zda mají tuto povinnost když provádějí zásah v cizím obydlí?

2. Pokud je u zásahu přítomen policejní vyjednavač, je nutné pořizovat audiovizuální záznam?

3. Existuje metodika, která upravuje povinnost zaznamenávat průběh zásahu na audiovizuální záznam? Pokud ano, poprosil bych o zaslání této metodiky.

4. Po jakou dobu je případný audiovizuální záznam uchováván.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jednotlivým dotazům žadateli sdělila:

ad 1) Oprávnění pořizování záznamů (zvukových, obrazových nebo kombinovaných) vyplývá ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, kde v ust. § 62. v odst. 1 je uvedeno: „Policie může, je-li to nezbytné pro plnění jejich úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu“. Povinnost použití záznamového zařízení policista nemá, ale může jej použít, jak je uvedeno výše v citaci ust. § 62 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.



ad 2) K problematice vyjednávání lze uvést, že ne všechna vyjednávání probíhají tzv. napřímo, tedy tváří v tvář. Vyjednávání může probíhat např. pouze telefonicky, kdy vyžití vizuálního zařízení by bylo bezpředmětné. Policejní vyjednavači nemají stanovenou povinnost používat záznamová zařízení, avšak pokud se tato skutečnost jeví nezbytná pro plnění úkolu, lze je využít. Opět s odkazem na výše uvedené ust. § 62 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.



ad 3) Ano, je jím pokyn policejního prezidenta č. 89 ze dne 12. května 2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů), který byl žadateli poskytnut.



ad 4) Dle pokynu policejního prezidenta č. 89 ze dne 12. května 2021, o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů (o pořizování záznamů), je doba uchovávání upravena v Čl. 13., který uvádí:

„(1) Délka trvání záznamu je omezena kapacitou datového nosiče technického

dokumentačního prostředku, přičemž technický dokumentační prostředek umožňuje

příjemci (podle čl. 10 odst. 1 písm. a)) v terénu přehrát historii pořízených záznamů

(např. pro kontrolu funkčnosti nebo jinou služební potřebu) v závislosti na konkrétním

typu technického dokumentačního prostředku.

(2) Po uložení záznamu na záznamní úložiště a provedení jeho kontroly,

provede vedoucí pracovník nebo určený pracovník výmaz záznamu z datového

nosiče. Pokud technický dokumentační prostředek neumožňuje manuální výmaz

záznamu, ale pouze automatický výmaz, musí být záznam vymazán nejpozději do

30 dnů ode dne pořízení.

(3) Výmaz záznamu uloženého z technického dokumentačního prostředku na

záznamní úložiště se provádí po 30 dnech od jeho uložení.“



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 6. 12. 2022

