Pořídila si falzum vysokoškolského diplomu

MOST - Při ucházení se o místo ho předložila jako pravý; Vloupal se do bytu příbuzných, vnikl i do prodejny.

Policie v Mostě obvinila ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny 38letou ženu z Mostu a 36letého muže z Plzeňska. Obviněná si měla za účelem zvýšení kvalifikace opatřit od obviněného, který si však vydával za jinou osobu, falzum diplomu na své jméno o dosaženém vysokoškolském vzdělání. Tento diplom měla následně použít při pohovoru v jedné škole, kde se ucházela o pracovní místo. Policie provedeným šetřením zjistila, že obviněná nebyla studentkou vysoké školy a takový diplom nebyl školou vydán. Diplom vykazuje mnoho zásadních chyb a nejde o tiskopis univerzity. Žena si získání titulu nechala zapsat i do občanského průkazu a tímto poté měla prokazovat svoji totožnost a získání vysokoškolského vzdělání. Šetřením kriminalistů z oddělení hospodářské kriminality byla zjištěna i pravá totožnost muže, který měl ženě za několik desítek tisíc korun diplom zprostředkovat a následně jí ho měl předat. Tedy padělal a opatřil jinému veřejnou listinu, která měla vyvolat dojem listiny pravé. Mostečanka a muž z Plzeňska jsou stíháni na svobodě a za svůj počin mohou očekávat od soudu v případě uznání viny až tříletý trest odnětí svobody.

Z prodejny odcizil kartony cigaret, vloupal se i do bytu příbuzných

Z přečinu krádeže, porušování domovní svobody a zločinu krádeže čelí obvinění 19letý mladík z Mostu. Ten měl vniknout v Mostě po hromosvodu na balkón ve třetím patře. Zde poškodil sklo u dveří a vnikl do bytu, kde se měl vykoupat a najíst. Do bytu nešel náhodou, jednalo se o byt jeho příbuzných, u kterých už ale nebydlel. V listopadu, v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, měl v pozdně nočních hodinách násilím vniknout v Mostě v obytném domě do technické místnosti a poté se odtud dostal do prostor prodejny, ze které měl odcizit čtyři kartony cigaret různých značek v hodnotě 4 000 korun a pokladnu, ve které byla finanční hotovost. Celkem měl poškozenému majiteli zanechat škodu ve výši 19 500 korun.

Most 10. prosince 2020

nprap. Ludmila Světláková

