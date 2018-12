Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Popili a poté usedli za volant

BLANENSKO: Během noci hned dvě nehody pod vlivem alkoholu.

Ve čtvrtek krátce po desáté hodině večer, nasedla u vlakového nádraží v Letovicích do osobního vozidla VW Passat alkoholem posilněná osmatřicetiletá žena. Poté se vydala směrem na Kladoruby. Při výjezdu z kruhového objezdu u Masarykova náměstí, však nezvládla v důsledku své podnapilosti řízení a najela do protisměru. Zde se střetla s protijedoucím vozidlem Suzuki Jimny, které řídila jednačtyřicetiletá žena. Na neštěstí to odnesly pouze plechy a obě řidičky tak vyvázly bez zranění. Policisté provedli dechové zkoušky u obou žen. Poškozená žena měla dechovou zkoušku negativní. Řidičce, která nehodu způsobila, byla naměřeno 2,66 promile alkoholu v dechu. Celková škoda na osobních automobilech vznikla za nejméně sto dvacet tisíc korun.

Hned po půl noci došlo v Jedovnicích k další dopravní nehodě, kdy řídil devatenáctiletý řidič osobní motorové vozidlo Škoda Fabia. Také on nezvládl řízení pod vlivem alkoholu a se svým vozem sjel ze silnice svou přední části přímo do potoka. Zde se snažil se skoro stejně starým spolujezdcem zhruba tři hodiny dostat vůz zpátky na silnici. Jelikož ucítil zápach vytékající nafty, nakonec nahlásil věc na linku 112 s tím, že došlo k úniku kapalin do potoka a potřebuje pomoc od hasičů. HZS se dostavila na místo, hned poté byla vyžádána k šetření dopravní nehody také hlídka PČR. Policisté podrobili řidiče dechové orientační zkoušce s výsledkem 1,34 promile alkoholu v dechu. Řidič trval na tom, že alkohol před jízdou nepožil, že si prý dal až po nehodě půl litra piva a jednoho panáka rumu. Poté se podrobil vyšetření v nemocnici, které prokáže, zda opravdu požil alkohol až po nehodě. Provedenou kontrolou policisty bylo zjištěno, že řidič byl již za takový čin, ohrožení pod vlivem návykové látky jednou trestán. Celková škoda na vozidle byla vyčíslena zhruba na třicet tisíc korun

Nyní jsou oba podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vzhledem k blížícím se svátkům znovu apelujeme řidiče na to, že alkohol za volant nepatří.

prap. Mgr. Lenka Koryťáková, 21. prosince 2018

