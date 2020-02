Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Popíjel alkohol a spadl do řeky

PLZEŇ – S největší pravděpodobností to přehnal s alkoholem, neudržel rovnováhu a spadl do řeky. Jeho kamarád přivolal na místo pomoc.

Plzeňští policisté přijali dnešního dne v dopoledních hodinách oznámení o pádu 56letého muže do řeky Mže. Starší muž u řeky popíjel alkohol s jeho o 13 let mladším kamarádem. Následně zřejmě neudržel rovnováhu a spadl do řeky. Kamarád, který byl zároveň svědkem celé události, neváhal a okamžitě běžel do jednoho z plzeňských obchodů, který byl poblíž, a požádal jednoho ze zaměstnanců, aby zavolal policii a sanitku. Mezitím starší muž z vody sám vylezl. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že jsou oba muži pod vlivem alkoholu, kdy jeden nadýchal 2,5 promile a druhý přes 3 promile. Cizí zavinění bylo na místě vyloučeno. Muže si následně převzali do péče záchranáři.

nprap. Michaela Raindlová

10. února 2020

