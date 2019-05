Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Popelníkem poničila výlohu baru

CHEBSKO – Majiteli způsobila škodu téměř 11 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a poškození cizí věci čtyřiadvacetileté ženě z Chebska.

Ta měla dne 11. 5. 2019 ve večerních hodinách navštívit jeden z barů na Chebsku. Tam měla několik minut sedět a během toho vypít několik piv. Poté se měla začít nevhodně chovat k obsluze baru, ale také k jeho hostům. Proto ji měl majitel sdělit, že jí již žádný další alkoholický nápoj neprodá a že má bar okamžitě opustit. Po chvilce žena bar skutečně opustila, ovšem poté, co vyšla ven, tak měla uchopit popelník a ten hodit do výlohy baru. Následně ještě měla vzít kámen, který také hodila do výlohy baru, kterou tím poničila. Tímto svým jednáním způsobila majiteli baru škodu téměř 11 tisíc korun.

V případě prokázání viny ji hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

20. 5. 2019

