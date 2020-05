Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Popelářský vůz převrátil na bok

MOSTECKO - Nemá řidičák, má zákaz řízení, řídil opilý a po nehodě utekl. Teď čelí obvinění ze tří trestných činů.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z přečinů neoprávněného opatření cizí věci, maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky 26letého muže z Mostu. Ten měl řídit bez dovolení firemní auto, i když je neřidič, a byl ovlivněn alkoholem. Následně havaroval a z místa utekl. Silnice byla z důvodu odstraňování následků nehody na poměrně frekventované křižovatce uzavřena na několik hodin.

Mostečan měl koncem minulého roku časně ráno vstoupit do provozovny jedné firmy, kde byl zaměstnán a v areálu firmy si měl bez souhlasu pověřeného zaměstnance sednout na místo řidiče do zaparkovaného popelářského vozu značky Mercedes. Vozidlo nastartoval a vyjel z areálu společnosti s úmyslem zajet do obce Souš. Cestou ulicí Lipová pokračoval ke kruhovému objezdu křižovatek ulic Lipová, Topolová a Zdeňka Štěpánka, kde nezvládl řízení a s vozem havaroval. Při nehodě došlo k převrácení svozového nákladního vozu na levý bok. Na místě došlo k poškození části kruhového objezdu, poškozena byla i svislá dopravní značka a nemalá škoda vznikla na samotném automobilu. Obviněný na místě auto ponechal a z místa dopravní nehody utekl. Po chvíli byl vypátrán v nedalekém sídlišti. Policie muže vyzvala k podrobení se dechové zkoušce na alkohol, která byla opakovaně pozitivní s výsledkem přes dvě promile alkoholu. Následným šetřením policisté zjistili, že muž nevlastní řidičský průkaz a není držitelem žádného řidičského oprávnění. Současně má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel platný od srpna roku 2019 na dobu 24 měsíců. Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu až tříletý trest odnětí svobody. Hmotná škoda, kterou muž svým jednáním měl způsobit, byla vyčíslena na částku 266 tisíc korun.

Nákupy za pět prstů se jim nevyplatily

Až osmiletý trest odnětí svobody hrozí dvěma nepoctivcům, kteří v době nouzového stavu vyrazili za nákupy bez placení. Mostečan ve věku 33 let si v jednom mosteckém supermarketu měl do svého batohu uschovat holicí strojek za téměř 700 korun. Ostraha ho při krádeži zpozorovala a při odchodu z prodejny zadržela. Lup byl vrácen zpět do prodeje a muž skončil na policii. Ta ho obvinila ze zločinu krádeže. Ostatně s krádeží měl co dočinění už v minulosti, kdy byl odsouzen a je v podmíněném trestu.

Obdobně si počínal i další obviněný, 30letý muž z Mostu. Ten si měl v supermarketu v Mostě do své tašky uschovat 40 kusů čokolád stejné značky v hodnotě 2 500 korun. Ty z obchodu neodnesl. Skončil v rukou pracovníků prodejny a následně na policii. I on je stíhán pro zločin krádeže. Nekradl poprvé, loni se z výkonu trestu vrátil na svobodu.

Lapkové vybílili sklepy

Mostecká policie šetří dva případy krádeží vloupáním ze sklepů ve starší zástavbě města Mostu. Nedaleko centra zatím neznámý poberta vnikl do domu a poté v suterénu překonal uzamčené dveře u sklepní kóje, odkud si odnesl uložené nářadí a brusle. V jiné části města lapka vnikl do obytného domu, ve kterém se dostal do dvou sklepních kójí, ze kterých odcizil různé nářadí, lyže, boty, dlažbu, pneumatiky k osobnímu vozidlu a další zde odložené věci. Poškození majitelé krádeže oznámili na policii a vyčíslili hmotnou škodu na částku 120 tisíc korun.

Most 28. května 2020

nprap. Ludmila Světláková

