Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Poohlédnutí se za činností policie na „Dnech NATO…“

Ms kraj: Koordinování dopravy, statika, dynamika, slavnostní část…

Při poohlédnutí se za uplynulým víkendem, kdy proběhly „Dny NATO…“, vyvstanou na mysli činnosti moravskoslezských policistů typu koordinace dopravy, ukázky dynamické i statické, péče o ztracené děti, zajišťování úkonů vzhledem k přestupkovým či trestním jednáním a mnoho dalších činností, které veřejnosti zůstávají trochu „utajené“. Každopádně, víkend byl již realizací pečlivě připravovaného bezpečnostního opatření…

Nelze vyjmenovat všechny činnosti a oblasti, které jsme zajišťovali, připomeňme si některé z nich. Na bedrech dopravních policistů bylo koordinovat dopravu. Policisté činili maximum pro plynulost dopravy, nicméně množství vozidel směřujících v jeden čas do jednoho místa s sebou přináší vždy nějaké komplikace, většinou ve formě kolon. Perfektní koordinací se však dařilo z větší části dne zajistit pro řidiče plynulý nájezd a výjezd, kolony se tvořily například jen z jednoho směru. V neděli zkomplikovalo situaci několik dopoledních dopravních nehod, které se staly poblíž Mošnova, právě na příjezdových komunikacích. Souhra složek integrovaného záchranného systému při záchranných pracích napomohla rychlejšímu zprůjezdnění cest. Nejen řidiči uvítali možnost volat na informační linku Policie ČR, kde zjistili aktuální informace k dopravě (ty byly samozřejmě v průběhu obou dnů veřejnosti servisovány skrze média, sociální sítě a dalšími kanály).

V areálu i jeho okolí se pohybovali uniformovaní policisté, rovněž tak policisté v civilu. Zajišťovali standardně bezpečnost osob a plnili další úkoly. V průběhu víkendu řešili policisté tři přestupky a několik nálezů věcí. V akci byli také policisté antikonfliktního týmu. Policisté krajského ředitelství byli stejně jako v předchozích letech připraveni rovněž na situaci, kdy se ztratí dítě. V sobotu pracovali policisté s 25 ztracenými dětmi a v neděli s 5 dětmi – všechny byly předány v pořádku rodičům.

A přejděme k ukázkám, konkrétněji k dynamice. Diváci viděli společnou ukázku policistů zásahové jednotky krajského ředitelství a kolegů z Policajného pohotovostného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, kteří zakročili proti ozbrojenému pachateli, jenž chtěl najet do davu diváků nákladním vozidlem. Diváci měli po oba dny také možnost vidět souhru a ladnost jízdy služebních motocyklů, ukázku zajistili kolegové z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Nechyběli ani velmi oblíbení policisté z oddělení služební kynologie krajského ředitelství. V průběhu programu předvedli společně s kolegy z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline a samozřejmě se svými čtyřnohými svěřenci různé modelové situace, například zákroky proti nebezpečným pachatelům. Policejní psovodi byli pro zájemce k dispozici rovněž v době mimo časy jednotlivých ukázek.

Co se týká statiky krajského ředitelství, začala bych dopravní službou. Dopravní policie letos slaví 100 let a v duchu tohoto výročí byla připravena její rozsáhlejší prezentace. Návštěvníkům jsme nabídli ukázky užívané techniky (například zařízení k měření rychlosti, dalekohledy) a množství vozidel a motocyklů v takzvaném civilním i policejním provedení. K tématu 100 let dopravní policie se k naší statice připojily i další subjekty disponující historickými uniformami, vozidly a technikou.

Zájemci měli možnost vidět výzbroj, výstroj a vozidla policistů speciální pořádkové jednotky. Nabídli jsme rovněž speciální vozidla typu Schengenbus odboru cizinecké policie krajského ředitelství a v obležení především děti byl stánek policistů zaštiťujících informovanost a prevenci.

Výše uvedené doplnila další statika zastřešená Policejním prezidiem ČR, jednalo se kromě jiného o prezentaci vozidel nebo činnosti policejních potápěčů.

Návštěvníci nevynechali ani část nedělního programu – celkově 42 nových moravskoslezských policistů slavnostně složilo služební slib, našemu krajskému ředitelství byla předána technika pořízená z finančního daru Moravskoslezského kraje a hejtman kraje ocenil paní Šárku Mokrošovou.

Dovolím si připojit ještě něco navíc. Policisté pomáhali řidiči, kterému se na cestě do místa konání akce porouchalo vozidlo. Jejich vstřícný přístup se odrazil také v jednání nájemníka domu, u jehož plotu bylo vozidlo odstaveno. První reakce pána nebyla přívětivá, ale nakonec sám nabídl smutnému řidiči pomoc... V koloně uvízl muž jedoucí z nemocnice, který jen místem projížděl, respektive chtěl, a to s paní, která byla aktuálně po úraze nohy. Rána byla velmi bolestivá, pro paní bylo složité trávit ve vozidle navíc byť pár minut, natož desítky. Policisté zajistili rychlejší průjezd místem…Při jedné z nehod bylo nutné okamžitě a citlivě komunikovat s paní, která měla na kolizi účast. Policisté situaci zvládli, velmi vystrašenou a nesoustředěnou paní se jim podařilo uklidnit a uvést do stavu, kdy mohla opět bezpečně usednout za volant.

por. Mgr. Soňa Štětínská

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

oddělení tisku, 24. září 2019

