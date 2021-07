Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poničil zaparkované vozidlo

SOKOLOVSKO – Navíc poté vyhrožoval své příbuzné.

Osmatřicetiletý muž ze Sokolova se měl v pondělí 31. května letošního roku v nočních hodinách opakovaně dožadovat vstupu do bytu své

čtyřiašedesátileté matky. Ta mu to ovšem ani v jednom případě neumožnila a osmatřicetiletý muž na to měl zareagovat tak, že měl vzít její obuv a obuv jejího třiašedesátiletého přítele, kterou měli před vstupními dveřmi do bytu, a hodit jí do výtahové šachty. Tím ale jeho počínání neskončilo. Následně měl totiž před panelovým domem poničit zaparkované vozidlo patřící třiašedesátiletému příteli jeho matky. Měl poškodit obě zrcátka, ohnout registrační značku, ulomit zadní stěrač a na několika místech vyrýt obrazec.

U ničení vozidla ho měla okřiknout jeho třiašedesátiletá příbuzná, které měl začít okamžitě vulgárně nadávat. Po chvíli jí měl navíc vyhrožovat fyzickým napadením a poté z místa odejít.

Svým jednáním způsobil třiašedesátiletému muži škodu přibližně 40 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Sokolov – město osmatřicetiletému muži sdělili podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci a nebezpečného vyhrožování.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

nprap. Jakub Kopřiva

2. 7. 2021

