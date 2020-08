Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poničil vstupní dveře

CHEBSKO – Následně měl urážet a strkat do ostrahy objektu.

Policisté z obvodního oddělení Mariánské Lázně sdělili podezření ze spáchání přečinů poškození cizí věci a výtržnictví místnímu dvaatřicetiletému muži.



Podezřelý se měl na konci května letošního roku vydat do obchodního centra v Mariánských Lázních. Po deváté hodině večerní se poté, co si nakoupil, chtěl vrátit do prodejny, ovšem narazil na uzavřené automatické dveře. Do těch měl ze vzteku několikrát udeřit pěstí a několikrát do nich kopnout. Následně měl začít vulgárně urážet pracovníka ostrahy, který ke dveřím přišel. Poté do něj měl dokonce několikrát strčit. Po tomto incidentu měl podezřelý muž vstoupit do prodejny vedlejšími vstupními dveřmi a pracovník ostrahy přivolal policejní hlídku.



Tímto svým jednáním měl muž vstupní dveře poškodit a způsobit tím škodu téměř 50 tisíc korun.



V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

nprap. Jakub Kopřiva

4. 8. 2020

