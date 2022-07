Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poničil trojici zaparkovaných vozidel

CHEBSKO – Policistům poté nadýchal 1,8 promile.

V neděli 24. července letošního roku došlo v pozdních nočních hodinách v Chebu k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že jednatřicetiletý řidič osobního automobilu značky Ford, zřejmě nezvládl řízení a se svým vozidlem přejel v ulici Jungmannova do protisměru. Následně měl narazit do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které bylo po nárazu odraženo a taktéž narazilo do zaparkovaného vozidla značky Ford. Tento automobil měl poté narazit do vozidla značky Mercedes-Benz.

Při této dopravní nehodě tak mělo dojít k poškození celkem čtyř osobních automobilů, z toho třech zaparkovaných.

Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 300 tisíc korun.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Jednatřicetiletý řidič se po dopravní nehodě podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,8 promile.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

25. 7. 2022

