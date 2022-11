Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poničil okno, zaparkovaný automobil i vstupní dveře

KARLOVARSKO – Muži hrozí až tříleté vězení.

Policisté z obvodního oddělení Ostrov sdělili podezření ze spáchání přečinů výtržnictví, porušování domovní svobody a poškození cizí věci pětadvacetiletému muži z Karlovarska.

Ten měl začátkem listopadu letošního roku v Ostrově na Karlovarsku překonat plot, čímž se dostal k jednomu z domů, kde měla bydlet jeho bývalá družka, za kterou se chtěl dostat. Poté měl do okna, které se nacházelo v přízemí, začít házet kamení, přičemž poškodil skleněnou výplň. Padající kamení dále poškodilo skleněnou výplň okna u zaparkovaného vozidla. Pětadvacetiletý muž ale nepřestal a začal kopat do předních vstupních dveří domu. Poté měl přijít k zadním dveřím, do kterých také kopal, přičemž ještě vulgárně urážel svou bývalou družku. Poté, co se na místo dostavila majitelka domu, muž z místa utekl.

Svým jednáním způsobil škodu přibližně 11 tisíc korun.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jan Bílek

24.11.2022

vytisknout e-mailem