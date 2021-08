Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poničil několik zaparkovaných vozidel

CHEBSKO – Kromě toho také sloup i zeď budovy.

V pátek 27. srpna letošního roku došlo krátce po půlnoci ve Františkových Lázních k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že třiatřicetiletý řidič osobního vozidla značky BMW, jedoucího směrem na obec Střížov, zřejmě nepřizpůsobil rychlost automobilu stavu a povaze pozemní komunikace a najel do silničního příkopu. Následně měl narazit do sloupu telefonního vedení, který měl po poškození spadnout na zaparkované vozidlo značky Ford. Třiatřicetiletý muž měl po chvíli pokračovat ve své jízdě. Po několika metrech měl narazit do zaparkovaného vozidla značky Renault, které bylo nárazem odmrštěno do před ním zaparkovaného automobilu značky Mercedes-Benz. Toto vozidlo mělo poté ještě narazit do zdi budovy a poničit jí.



Třiatřicetiletý řidič měl následně z místa dopravní nehody utéct, aniž by splnil povinnosti dané zákonem.



Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.



Škoda byla předběžně odhadnuta na částku 615 tisíc korun.



Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

