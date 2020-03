Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Poničil dveře a vstoupil do bytu

CHEBSKO – V něm navíc fyzicky napadl svou bývalou přítelkyni.

Policisté z obvodního oddělení Cheb – město sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody místnímu osmačtyřicetiletému muži.



Ten měl na začátku února letošního roku ve večerních hodinách poničit v panelovém domě v Chebu vstupní dveře do bytu své bývalé přítelkyně. Ta, když slyšela hluk, tak se šla podívat, co se děje. V předsíni bytu se měla střetnout se svým bývalým přítelem, který po otevření dveří vstoupil do bytu. Když se žena pokusila ze strachu z místa utéct, tak jí měl muž doběhnout, vulgárně jí urážet a nakonec fyzicky napadnout. Poté místo opustil.



V případě prokázání viny hrozí osmačtyřicetiletému muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

20. 3. 2020

