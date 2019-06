Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poničil dvě zaparkovaná auta

BRNO VENKOV: Osmačtyřicetiletý šofér nadýchal 2,58 promile.

Krátce před půlnocí na první pohled nepochopitelně řádil v Mokré-Horákově řidič osobního automobilu Škoda. Osmačtyřicetiletý šofér nejdříve narazil do zaparkovaného automobilu Dacia, aby následně při couvání do něj vrazil podruhé. I při dalším manévru muž za volantem boural. Po přejetí chodníku najel na travnatou plochu, kde narazil do zaparkovaného osobního automobilu Ford. Příčinu, proč šofér hned třikrát narazil do zaparkovaných vozidel a přitom se zranil, našli zasahující policisté rychle. Viditelně podnapilý muž nadýchal 2,58 promile. Na vozidlech vznikla škoda za skoro čtvrt miliónu korun. Nyní musí muž počítat se stíháním za ohrožení pod vlivem návykové látky.

por. Bohumil Malášek, 18. června 2019

