Poničil čtyři zaparkovaná vozidla

CHEBSKO – Způsobil škodu téměř 300 tisíc korun.

V pondělí 20. června letošního roku došlo kolem 17. hodiny v Chebu k dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že devětatřicetiletému řidiči osobního automobilu značky Volkswagen, jedoucímu směrem k ulici Májová, měla za jízdy prasknout pravá přední pneumatika. Následně řidič nezvládl řízení a přední částí svého vozidla měl narazit do zaparkovaného automobilu značky Mercedes-Benz. To ovšem nebylo vše, protože poté měl ještě narazit do dalších tří zaparkovaných vozidel.

Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na částku téměř 300 tisíc korun.

Při dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Po příjezdu policistů nepředložil devětatřicetiletý muž řidičský průkaz. Následnou lustrací poté policisté zjistili, že muž má platnou blokaci řidičského oprávnění.

Po dopravní nehodě se devětatřicetiletý řidič podrobil orientačnímu testu na přítomnost alkoholu a testu na přítomnost omamných a psychotropních látek. Oba testy vyšly s negativním výsledkem.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

22. 6. 2022

