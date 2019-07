Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Poněkud zvláštní vandal řádil ve Skalici nad Svitavou

BLANENSKO: Zanechal po sobě nápisy z výkalů a dvě poškozená vozidla.

Policisté hledají pachatele, který řádil v nočních hodinách z úterý na středu ve Skalici nad Svitavou. Nepříjemné překvapení čekalo nejdříve na dva zaměstnance firmy, kteří pracují poblíž nádraží. Zjistili, že jim dosud neznámý pachatel poškodil v době od 22.00 hod do 01:05 hod jejich zaparkovaná vozidla. Obě auta mají poničený lak. U Škody Felicie navíc ulomil zpětná zrcátka, přední stěrače a promáčknul střechu. S tímto se však nespokojil. Poblíž místa činu vzal dva podstavce od výstražných sloupků a tyto prohodil předním a zadním oknem Felicie. Poté se dostal do vozidla, kde utrhnul zpětné zrcátko. Celé počínání dokonal tím, že vybil všechny zbývající okna z rámů. Vandalství se nevyhnulo ani opodál zaparkované Škodě Octavii, kde na různých částech vozu vytvořil do karoserie laku rýhy.

Pravděpodobně tentýž pachatel neměl na svědomí pouze vandalství na zaparkovaných autech. Během vyšetřování byla zjištěna také nechutná událost. V čekárně v prostorách budovy vlakového nádraží v době od 20.00 hod do 01:15 hod vznikly nevšední nápisy na zdech. Nepříjemné zjištění však bylo v tom, že pachatel ke své tvorbě použil exkrementy. Nápisem z výkalů tak znehodnotil zdi čekárny vlakového nádraží.

Škoda u vozidel byla předběžně vyčíslena na 12 tisíc korun. Po pachateli policisté nadále intenzivně pátrají. Žádáme občany, kteří mají k uvedeným činům informace nebo jakékoliv poznatky, aby se ozvali na linku 158 nebo telefonní číslo 974 631 730. Děkujeme.

por. Lenka Koryťáková, 31. července 2019

Související dokumenty Vandalství Skalice nad Svitavou.mp3

Velikost souboru:1,4 MB / formát MP3

vytisknout e-mailem