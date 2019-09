Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Ponechané kabelky ve vozidle přilákaly zloděje

KLADENSKO - Nedávejte šanci zlodějům a neopomínejte své věci ve vozidlech.

Policisté územního odboru Kladno prošetřují v současné době dva případy vloupání do vozidel, ke kterým došlo v průběhu jen několika hodin.

První případ prošetřují policisté obvodního oddělení Stochov a byl oznámen před třináctou hodinou dne 24. září 2019. Poškozená osmačtyřicetiletá žena, cizí státní příslušnosti zaparkovala osobní vozidlo značky Peugeot na lesní cestě u silnice č. III/2381 mezi obcemi Důl Libušín a Tuchlovice –Srby. Dosud neznámý pachatel v časovém rozmezí od 11.30 do 12.45 hodin za užití násilí poškodil skleněnou výplň okna u vozidla a poté ze sedačky odcizil zde ponechanou kabelku. Obsahem kabelky byla peněženka s osobními doklady, finanční hotovost, platební karta s poznamenaným PINem a dále doklady k vozidlu a mobilní telefon. Vzniklá škoda byla vyčíslena předběžně na částku přes 9 000,-Kč.

Téhož dne v odpoledních hodinách oznámila na policejní služebnu obvodního oddělení Kladno poškozená pětapadesátiletá žena z Kladna vloupání do vozidla. V daném okamžiku měla vozidlo tovární značky Škoda Fabia zaparkované v ulici A. Dvořáka v Kladně. Neznámý pachatel využil půlhodiny v době od 14.00 do 14.30 hodin a poškozením skleněné výplně vozidla následně odcizil z místa spolujezdce odloženou kabelku, ve které se nacházela peněženka, osobní doklady a doklady k vozidlu, finanční hotovost a platební karty. Celkem způsobená škoda činí 18 300,-Kč, z toho škoda poškozením je ve výši 8 300,-Kč.

Policisté nyní tyto případy prošetřují jako podezření z trestných činů krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku, směnek a cenných papírů a po pachatelích pátrají

Policie vyzývá občany, kteří v inkriminovanou dobu od 11.30 do 12.45 hodin u lesního porostu mezi obcemi Důl Libušín a Tuchlovice - Srby tímto úsekem projížděli nebo se zde pohybovali a mohli zaznamenat u zaparkovaného vozidla podezřelou osobu nebo i vozidlo, aby poskytli informace na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158 a svými poznatky dopomohli při dopadení pachatele. Stejná výzva je i pro občany, kteří mohli spatřit podezřelého pachatele v době od 14.00 do 14.30 při vloupání do vozidla v ulici A. Dvořáka v Kladně.

Policie opět upozorňuje řidiče a i spolujezdce, aby při odchodu od svých vozidel je řádně zabezpečili a předevšímve vozidlech neponechávali žádné věci, a to především na viditelných místech. Zapomenuté peněženky, mobilní telefony, doklady, klíče, fotoaparáty, notebooky, ale i sportovní tašky, oděvy a i tašky s nákupem jsou pro zloděje velkým lákadlem a mnohdy i snadnou kořistí. Zloděj poté za účelem zmocnit se těchto věcí ve vozidle způsobí majiteli značnou škodu i poškozením na vozidle

Několik policejních rad:

- při odchodu vozidlo vždy řádně uzamkněte, uzavřete všechna okénka a zkontrolujte

- neponechávejte ve vozidle žádné věci (peněženky, doklady, mobilní telefony, notebooky,

písemnosti, mobilní telefony a ani příruční zavazadla včetně tašek s nákupem)

- ve vozidle nikdy neuschovávejte náhradní klíče a doklady od vozidla

- pokud je nutno zanechat ve vozidle tašky, tak vždy ukládejte do zavazadlového prostoru, aby tyto

věci nezůstávaly na viditelných místech, nikdy však zde nezanechávejte cennosti a finanční hotovost

- nikdy neponechávejte klíčky v zapalování ani v případech, kdy opouštíte vozidlo pouze na okamžik

- vestavěná autorádia chraňte dostupnými možnostmi a využívejte jejich ochranných prvků a funkcí.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

25. září 2019

vytisknout e-mailem