Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pondělní dopravní nehody

KARLOVARSKÝ KRAJ – Naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění.

Hromadná nehoda v Karlových Varech

Krátce před 14. hodinou došlo na silnici I/6 v Karlových Varech, konkrétně v ulici Táborská ve směru na Prahu, k dopravní nehodě. Devětatřicetiletý řidič osobní automobilu značky Ford zřejmě nedodržel dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za vozidlem značky Volkswagen, které řídil osmašedesátiletý řidič. Ten měl zareagovat na situaci v provozu sešlápnutím brzdového pedálu a po chvíli s vozidlem zastavit. Devětatřicetiletý řidič automobilu značky Ford na to měl reagovat vybočením do levého jízdního pruhu. Poté mělo dojít k nárazu pravé přední části automobilu značky vozidla Iveco, které jelo právě v levém jízdním pruhu, do automobilu značky Ford. Následkem nárazu byl automobil značky Ford odražen do pravého jízdního pruhu, kde narazil do stojícího vozidla značky Volkswagen. Do levé zadní části automobilu značky Ford měl poté narazit motocykl značky Yamaha.

Při dopravní nehodě došlo ke zranění jednačtyřicetiletého řidiče motocyklu a spolujezdce z osobního automobilu značky Ford. Oba byli převezeni k ošetření do nemocnice.

Všichni řidiči se podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která u všech vyšla s negativním výsledkem.

Po dopravní nehodě byla pozemní komunikace několik minut zcela uzavřena. Provoz v místě dopravní nehody řídili policisté.

Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přibližně 200 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

Dopravní nehoda autobusu

K dopravní nehodě mělo dojít na silnici třetí třídy na Sokolovsku. Krátce před 15. hodinou měl šestapadesátiletý řidič autobusu hromadné dopravy, jedoucí ve směru z Rudolce na Kostelní Břízu na Sokolovsku, vjet na nezpevněnou krajnici. Poté mělo dojít k převrácení autobusu na pravý bok do silničního příkopu. Autobusem měly cestovat zhruba dvě desítky osob.

Po dopravní nehodě byla zdravotnickou záchrannou službou z preventivních důvodů odvezena k lékařskému ošetření do nemocnice teprve šestiměsíční holčička. Při této dopravní nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Řidič autobusu se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.

nprap. Jakub Kopřiva

18.10.2022

