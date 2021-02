Pomůžete se ztotožněním?

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

HRADECKO - Dva muži jsou podezřelí z krádeží kol.

Dne 8.2. jsme přijali oznámení o vloupání do sklepních kójí, které se nachází v jednom bytovém domě v centru města Hradce Králové. Z jednoho sklepa zmizela dvě kola a z druhého 4 láhve tvrdého alkoholu. Majitelé si vyčíslili škodu na téměř 22 tisíc korun.

Z dodaných kamerových záznamů policisté zjistili, že kola odcizili dva neznámí muži. Jelikož se jim do současné doby nepodařilo zjistit jejich totožnost, obracíme se na veřejnost s žádostí o pomoc. Kdo muže pozná, ať zavolá na linku 158 nebo se dostaví přímo na jakoukoliv policejní služebnu.

Policisté zahájili úkony trestního řízení pro zločin krádež, za což pachatelům, kteří se krádeže dopustí v době nouzového stavu, hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let.

por. Iva Kormošová

17.2.2021, 11.30

