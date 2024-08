Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomůžete s vypátráním

TRUTNOVSKO - Muž o sobě nedal vědět již 15 dní.

Od minulého pondělí (12.8.), kdy jsme obdrželi oznámení o pohřešování, pátráme po 64letém muži z Dolního Lánova. Muž měl ve středu 7.8. odjet do Prahy a od té doby je nekontaktní a jeho telefon nedostupný. Do současné doby o sobě nedal nikomu žádnou zprávu. Policisté prověřili rodinu, známé, jeho oblíbená místa, zdravotnická zařízení, ale bohužel bez kladného výsledku.

Jelikož je důvodná obava o jeho zdraví a život, žádáme občany, kteří by mohli o pohřešovaném muži podat jakoukoliv informaci, ať zavolají na linku 158.

Podrobné inforamce o pohřešovaném muži. Pokud je odkaz nefunkční, bylo pátrání odvoláno.

por. Iva Kormošová

22.8.2024, 12.30

